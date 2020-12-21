شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أستراليا تستقر عند 28 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 908 وفيات، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وتعافى 25 ألفا و708 أشخاص من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 47 أسبوعا.
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