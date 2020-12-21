عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأكثر برودة على المملكة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الشتاء

الإثنين 21 ديسمبر 2020

الخليج 365

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية من فصل الشتاء الحالي، مؤكدا أنه سيكون الأكثر برودة على المملكة.



وتوقع المركز في تقريره، المستند إلى تحليل البيانات المناخية التاريخية ومخرجات نماذج التوقعات المناخية، أن يكون هطول الأمطار أقل من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل الطبيعي على غربي وشمالي غرب وشمالي وشرقي المملكة بمعدل يصل أقصاه إلى درجة (+1) على الشمال الغربي.

وأشار إلى احتمال وجود حالات جوية متطرفة كالأمطار الغزيرة، مبينا أن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة الأمد، وإنما يتم التنبؤ بها من خلال التوقعات القصيرة.

وقال التقرير إن التوقعات الفصلية لشتاء 2020-2021 لأشهر ديسمبر/كانون الأول، يناير/كانون الثاني، فبراير/شباط، تشير إلى أن "الشتاء في المملكة قد يكون الموسم الأبرد مع أقصر أيام مصحوبا بحالات عدم استقرار بالغلاف الجوي".