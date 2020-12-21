شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فتحاوي: حماس تنشر الفكر الظلامي وتضرب الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شنّ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، هجوما حادا على حركة حماس على خلفية قرارها منع الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة في قطاع غزة، واصفاً هذا القرار الذي يتنافى مع النسيج الفلسطيني المتنوع دينياً بأنه «قرار ظلامي». وقال الشيخ في تصريح له أمس (الأحد) منتقدا القرار: «إنه قرار ظلامي لا يمت إلى أخلاقيات شعبنا الدينية والوطنية والاجتماعية بصلة. وهو إشاعة للفكر الظلامي ويضرب أسس وحدة شعبنا واحترام العقائد والأديان وحرية الرأي والمعتقد». وشهدت الساعات الماضية انتقادات فلسطينية عدة على مواقع التواصل لقرار منع الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، في وقت ينتظر العديد من الفلسطينيين المسيحيين تلك المناسبة التي تحل مرة كل عام. وقد اشتعلت بداية هذا الغضب بتعميم رسمي لوزارة أوقاف غزة، التي تديرها حماس، يشير إلى إقرار سلسلة خطوات للحد من فعاليات أعياد الميلاد خلال الأسبوعين القادمين للطائفة المسيحية في القطاع. واعتبر العديد من الفلسطينيين أن تلك الخطوة ضربة للنسيج الفلسطيني، تضيف مزيداً من الانقسام بين الفلسطينيين.

ووصف مدير مؤسسة «بال ثينك» للدراسات الإستراتيجية الدكتور عمر شعبان التعميم بأنه ينتهك القانون الفلسطيني ويضرب النسيج الاجتماعي، ويهدد الوحدة الوطنية. وقال في تدوينة على حسابه على فيسبوك «بدلا من تعزيز الوحدة والتضامن في هذا الوقت، يأتي هكذا منشور ليضيف أزمة جديدة».