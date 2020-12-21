شكرا لقرائتكم خبر عن احتدام الصراع بين السراج وباشا آغا لـ «اختطاف» طرابلس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفق خبراء ليبيون على أن الصراع بين رئيس حكومة «الوفاق» فايز السراج ووزيره داخليته فتحي باشا آغا، يهدف للسيطرة على العاصمة طرابلس. ورأى الخبراء أن الرجلين يحاولان استمالة الميليشيات المسلحة التي تحولت إلى مرتزقة، تقدم خدماتها لمن يدفع أكثر، للسيطرة على طرابلس عسكرياً وأمنياً؛ كونها مفتاح باب السلطة.

وأصدر السراج، قراراً، بفصل ميليشيات «الردع» عن وزارة الداخلية التي يترأسها باشا آغا، لتصبح جهازاً تابعاً له بذمة مالية مستقلة، وتنصيب الميليشياوي عبد الرؤوف كارة، رئيساً له.

وقال المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، إن قرار السراج بضم ميليشيات «الردع» للمجلس الرئاسي، يأتي في إطار صراع النفوذ بينه ووزير داخليته. وأشار إلى أن السراج حاول أن يعطي المسألة شكلاً تعويضياً، فمنح صلاحيات واسعة وجديدة لميليشيات الردع، لتكون بديلاً عن مشروع الحرس الرئاسي الذي كان قد فشل وانهار. وتابع أن زعيم ميليشيات «الردع» يعلم أن الولايات المتحدة وبريطانيا تريدان منح باشا آغا دوراً بارزاً في مرحلة ما بعد السراج، وهو ما يهمه.

ويرى كامل المرعاش، المحلل السياسي الليبي، أن الصراع كان خافتاً بين فايز السراج ووزيره الداخلية فتحي باشا آغا، لاستمالة ميليشيات «الردع» وزعيمها عبد الرؤوف كارة، إلا أنه تحول إلى العلن بعد القرار الأخير بضم هذه الميليشيات إلى السراج. وأشار المرعاش إلى أن قرار السراج بضم ميليشيات الردع، يعد بمثابة وضع زعيمها عبد الرؤوف كارة أمام خيار صعب، وهو إما أن يكون تابعاً للسراج ويحصل على كل الأموال التي يطلبها، أو ينضم إلى باشا آغا في إطار حرب السلطة والنفوذ.

ويرى فرج ياسين الرئيس السابق للمجلس المحلي بطبرق، أن السراج بقرار ضم ميليشيات «الردع» إليه وسحبه كافة الميليشيات، يحاول تقليم أظافر باشا آغا.

وأضاف أن معظم الميليشيات أصبحت تقدم الخدمات بمقابل على نهج المرتزقة، لذا استغل السراج سيطرته على مقدرات الشعب الليبي المالية، وأغدق عليها الكثير من الأموال، لضمان ولائها. وأكد أنها في حال بقاء باشا آغا قوياً بميليشياته، سيكون مهدداً لبقاء السراج، لذا أراد الأخير ضمان عودة آمنة إلى المجلس الرئاسي.

وينظر المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري إلى الصراع بين السراج وفتحي باشا آغا على أنه صراع بقاء ونفوذ، معتبرا أن قرار السراج متوقع، لتخوف الأخير من سيطرة باشا آغا على مقاليد الأمور الأمنية. ورأى الفيتوري أن القرار يعد «انقلاباً ناعماً على باشا آغا»، لافتاً أن أن السراج ينفذ رغبة تركيا الغاضبة على فتحي باشا آغا، ويحاول تقليم أظافره وتقليل نفوذه في العاصمة طرابلس.