شكرا لقرائتكم خبر عن عون و«التيار الحر» يعقّدان «التأليف» بالتصعيد ضد الحريري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت ”الخليج 365”:

صعّد التيار الوطني الحر في لبنان برئاسة جبران باسيل، أمس الأحد، هجومه الحاد على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بعد أقل من 24 ساعة على زيارة باسيل إلى بكركي مقر البطريرك الماروني بشارة الراعي، في استهداف واضح للمساعي التي يبذلها البطريرك الهادفة لتذليل العقبات وتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، فيما بدا واضحاً أن موقف البطريرك الراعي العلني في بعبدا لم يرق لا لباسيل ولا للرئيس ميشال عون، خصوصاً لجهة تشدد الراعي في رفض الثلث المعطل لأي فريق وتأييده القوي لحكومة اختصاصيين وكذلك تشديده على التزام الأصول الدستورية في التأليف بما يعني أن رئيس الحكومة المكلف يقدم تشكيلته إلى رئيس الجمهورية لتصدر الحكومة بتوافقهما.

وإذا كان تيار المستقبل لم يمرر هجوم التيار العوني من دون رد سريع، فإن مجمل المشهد المستعيد السخونة التصعيدية بل التفجر السياسي والإعلامي يكشف أن مسار تأليف الحكومة بات في واقع أشد تعقيداً وعرقلة وتعطيلاً من أي وقت سابق، ومع ذلك، بدا لافتاً إصرار البطريرك الراعي على المضي في تحركه إذ كشف النقاب عن اتصال طويل حصل بينه وبين الحريري عصر الجمعة الماضي أي بعد لقاءيه مع كل من عون وباسيل في بكركي. وأطلع الراعي الحريري خلال الاتصال على نتائج اللقاءين. وبعد هذا الاتصال اجتمع مستشارا الحريري والبطريرك الراعي الوزير السابق الدكتور غطاس خوري والوزير السابق سجعان قزي واستكملا البحث في تفاصيل مجريات تحرك بكركي. كما استقبل البطريرك خوري موفداً من الحريري، وأفادت معلومات بأنّ موقف الراعي ظل متمسكاً بما أعلنه من بعبدا إن لجهة حكومة اختصاصيين وإن لجهة التزام الأصول الدستورية في تأليف الحكومة بحيث يقدم الرئيس المكلف تشكيلته إلى رئيس الجمهورية ويتوافقان على إصدارها وإن لجهة اعتبار الثلث المعطل دخيلاً ولا لزوم له.

وأمس، قال البطريرك الراعي في عظة الأحد، إنه «في كل الاتصالات التي أجريتها - لن أتوقف - وكانت بمبادرة شخصية مني لا من أحد، لم أجد سبباً واحداً يستحق التأخير في ​تشكيل الحكومة​ يوماً واحداً، لكني وجدت لدى الناس ألف سبب يستوجب أن تتألف الحكومة فوراً من أجل هذا الشعب الذي هو مصدر السلطات كلها. وإذا كانت ثمة معايير فكلها ثانوية باستثناء معايير الدستور والميثاق». وقال «نريد حكومة لا محاصصات فيها ولا حسابات شخصية، ولا شروطاً مضادة، ولا ثلثاً معطلاً يشل مقرراتها. نريدها حكومة غير سياسية وغير حزبية وزراؤها وجوه معروفة في المجتمع المدني بفضل كفاءتهم وإنجازاتهم وخبراتهم، على أن يتم تشكيلها وفقاً لمنطوق من الدستور، بروح التشاور وصفاء النيات بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية في إطار الاتفاق والشراكة وقاعدة المداورة في الحقائب وفقاً للمادة 95 من الدستور، كعلامة للمشاركة الحقيقية في إدارة شؤون الدولة. نريدها حكومة تتفرغ لمشروع الإصلاحات، وللاستحواذ على المساعدات الدولية المقررة والموعودة. نريدها حكومة تضع في أولوياتها إعادة بناء المرفأ واستعادة حركته وضبط إدارته ومداخيله وجمركه، وإعادة إعمار ​بيروت​ المهدمة».