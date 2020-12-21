شكرا لقرائتكم خبر عن الطفرة البريطانية «خارج السيطرة» وأوروبا تغلق الحدود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بريطانيا، أمس الأحد، أنها فقدت السيطرة على الطفرة الجديدة من فيروس «كوفيد 19»، في محاولة لتبرير إجراءات الإغلاق في لندن وأجزاء من إنجلترا. وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: «علينا استعادة السيطرة على الوضع والطريقة الوحيدة للقيام بذلك كانت تقييد التواصل الاجتماعي. سيكون من الصعب جداً إبقاؤها تحت السيطرة إلى حين أن يتم توزيع لقاح».

وأعادت الحكومة، مساء أول أمس السبت، فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنجلترا وجزء من شرقها، ما أجبر أكثر من 16 مليون شخص على البقاء في منازلهم والتخلي عن الاجتماعات العائلية التقليدية لعيد الميلاد. وأضاف هانكوك: «إنه تحد كبير حتى نوزع اللقاح على السكان. هذا ما سنواجهه خلال الشهرين المقبلين». وأبلغت المملكة المتحدة منظمة الصحة العالمية أن سرعة انتشار السلالة الجديدة أقوى «بنسبة 70%» من السلالة السابقة.

قرارات أوروبية عاجلة

وسارعت دول أوروبية عديدة إلى إغلاق حدودها البرية والجوية مع بريطانيا. وأوقفت الحكومة الهولندية كل رحلات الطيران من المملكة المتحدة بعدما اكتشفت في هولندا إصابة بالسلالة البريطانية. وذكرت وزارة الصحّة أن «دراسة لإصابة واحدة في هولندا أوائل ديسمبر/ كانون الأول كشفت عن فيروس مطابق للسلالة (الجديدة) في المملكة المتحدة». وقررت بلجيكا كذلك تعليق الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من بريطانيا. وتلتها إيطاليا التي قررت تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة بعد اكتشاف السلالة التي يشتبه في أنها معدية أكثر. كما قررت ألمانيا تعليق الرحلات من بريطانيا وجنوب إفريقيا لمنع انتشار السلالة الجديدة. وتعتزم النمسا أيضاً حظر الرحلات الجوية من بريطانيا. وقالت إسبانيا إنه في ظل تحركات بعض شركائها في الاتحاد الأوروبي، فقد طلبت من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي استجابة منسقة لمواجهة الوضع الجديد. وأعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية على «تويتر» إنها أضافت المملكة المتحدة إلى قائمتها للدول عالية الخطورة، ما يعني حظر كل الرحلات الجوية القادمة منها.

دعوة لمشاركة المعلومات

ودعت منظمة الصحية العالمية أوروبا إلى «تعزيز القيود» على خلفية ظهور السلالة الجديدة. وتحدثت عن «مؤشرات أولية تفيد أن عدوى السلالة قد تكون أكبر». وأوضحت: إنه «لا دليل على تبدل في خطورة المرض» على الرغم من أن هذا الموضوع لا يزال موضع أبحاث.

وخارج الأراضي البريطانية، جرى تسجيل بضع حالات إصابة بالسلالة الجديدة، بينها 9 في الدنمارك وحالة في كل من هولندا وأستراليا، وفق منظمة الصحة العالمية التي أوصت أعضاءها ب«توسيع (قدراتهم) على تحديد ماهية سلالة» الفيروس قبل الحصول على مزيد من المعلومات عن أخطارها.

وقالت المنظمة أيضاً «في أنحاء أوروبا، حيث تنتقل العدوى بشدة وعلى نطاق واسع، يتعيّن على الدول مضاعفة قيودها وإجراءاتها الوقائية».

وعلى الصعيد العالمي، أوصت المنظمة «كل الدول بتعزيز قدراتها على تحديد سلالات فيروس سارس-كوف-2 حين يكون ذلك ممكناً وتقاسم المعلومات على الصعيد الدولي، وخصوصاً إذا تم تحديد الطفرات الإشكالية نفسها».

وإضافة إلى الدول التي رصدت على أراضيها السلالة التي مصدرها المملكة المتحدة، «أبلغت دول عدة أخرى منظمة الصحة العالمية بوجود سلالات أخرى تتضمن بعض التغييرات الجينية للسلالة البريطانية»، وخصوصاً طفرة تعرف باسم «ان501واي». ورأت جنوب إفريقيا التي رصدت بدورها سلالة جديدة الجمعة، أن الطفرة المذكورة تشكل مصدراً لعدوى واسعة النطاق. وأكدت المنظمة أن الدول «تجري أبحاثاً إضافية من أجل فهم أفضل للعلاقة».

بؤرة ساخنة في أستراليا

وفي حين أظهرت الإحصاءات أن أكثر من 75.17 مليون أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، انعزلت مدينة سيدني عن باقي أنحاء أستراليا بعدما فرضت جميع الولايات والمناطق قيوداً على سفر سكان سيدني إليها مع ارتفاع عدد حالات الإصابة في بؤرة بالمدينة إلى نحو 70 حالة. وبعث إقليم العاصمة الأسترالية برسالة شديدة اللهجة إلى سكان سيدني البالغ عددهم أكثر من خمسة ملايين نسمة قال فيها «لا تأتوا إلينا» محذراً من أنهم سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوماً عند الوصول. وحظرت ولايات فيكتوريا وكوينزلاند والإقليم الشمالي دخول القادمين من سيدني اعتباراً من اليوم الاثنين. وستعيد شرطة كوينزلاند نقاط تفتيش على الحدود مع ولاية نيو ساوث ويلز، وعاصمتها سيدني، للمساعدة على تنفيذ إعلان منطقة سيدني الكبرى بؤرة ساخنة لكوفيد-19. (وكالات)