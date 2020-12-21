شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي.. يمكث ساعتين و35 دقيقة في الثلج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حطم الفرنسي رومان فاندردورب (34 عاماً) في مدينة واترلو شمالي فرنسا، الرقم القياسي العالمي لأطول فترة بقاء للجسم في الثلج، في خطوة يرمي من خلالها إلى دعم مكافحة سرطان الأطفال.

وبقي الفرنسي العامل في القطاع الطبي داخل حجرة من «البليكسيجلاس» تحوي مكعبات من الثلج غطت جسمه حتى العنق، مدة ساعتين و35 دقيقة و43 ثانية، متخطياً الرقم القياسي السابق ب40 دقيقة، على مرأى من الحكام وحوالي 50 شخصاً أتوا لدعمه.

وهدف فاندردورب من خلال هذه الخطوة إلى الدعوة للتبرع لصالح جمعية «ووندر أوجستين» الفرنسية الداعمة للأطفال المصابين بالسرطان.

وفور الخروج من الثلج، قال فاندردورب، إنه أراد توجيه رسالة قوية إلى كل الأطفال المصابين بالسرطان حالياً، ودعوتهم إلى الحفاظ على الأمل.

وأوضح فاندردورب أنه تدرّب على هذه الخطوة في منزله لسنتين، داخل حوض جاكوزي مليء بالمياه الباردة، واستعان بجهاز تبريد بسعة 500 لتر، في منطقة شاموني الجبلية في الألب الفرنسية.

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