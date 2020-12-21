شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل إقبال الجمهور على مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

شهد مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، تواصل الإقبال الكثيف من الجمهور الذين توافدوا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في أجواء يملؤها الفرح والإثارة والتشويق والفعاليات التراثية والثقافية الإماراتية والحضارات والشعوب والدول المختلفة حول العالم.

صناعات تراثية

يشارك الاتحاد النسائي العام ممثلاً بإدارة الصناعات التراثية والحرفية في المهرجان، من خلال تقديم عروض حية للحرف اليدوية مثل «الخوص، التلي، السدو، التيزيع، دق الحنا، صناعة الدخون، بادلة، خياطة، قرض براقع، الغزل» تقدمها 50 حامية تراث.

وتأتي مشاركة الاتحاد النسائي العام في هذا المهرجان في إطار توجيهات وحرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على دعم التراث المحلي الأصيل للدولة.

كما تتضمن مشاركة حاميات التراث بإدارة الصناعات التراثية والحرفية في ورش العمل والمعارض وساحات الحياة التفاعلية التي تمثل الحياة القديمة بحرفها وأدواتها من التراث الاماراتي التقليدي.

ويستعرض معرض الخیل مسیرة مھرجان الشیخ منصور بن زاید آل نھیان العالمي للخیول العربیة الأصیلة.

ويعرض معرض الصقارة ریاضة الصقارة وأدواتھا في تراث الإمارات، إضافة إلى عرض لمجموعة من الصقور.

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