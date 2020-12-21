شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا: معارضة برلمان 2020 مستنيرة..و"القائمة الوطنية" نموذج فى التعددية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن القائمة الوطنية من أجل مصر، ضمت جميع أطراف القوى السياسية سواء اليمين أو اليسار، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب، مؤكدا أن هذا سينعكس على الأداء يوجود آراء كثيرة ومتنوعة فى مجلس النواب 2020.

وأشاد عضو مجلس النواب، خلال حديثه على فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأحد، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووصفها بأنها "كيان صاعد وواعد، وبه مجموعة من الشباب المتمرس، ذو الكفاءة والخبرة السياسية"، وأضاف أن: "التركيبة السياسية بالمجلس مختلفة ومتنوعة، من جميع الأحزاب والقوي السياسية، وتضم معارضة مستنيرة، تقدم المناصحة والمصارحة، وتدفع بالبدائل الواقعية".

وعن "برلمان 2015"، قال "أبو العلا" إنه "تعرض إلى الظلم بدرجة كبيرة، وعلى الرغم من ذلك أدى واجبه على أكمل وجه، لأن الدولة المصرية كانت فى مرحلة بناء، وأنجز خلال فصوله التشريعية، أكثر من 900 قانون، ونحو 10 آلاف أداة رقابية، تم استخدامها خلال السنوات الخمس الماضية، وهذا يعد تفعيلًا لأدوات عضو مجلس النواب".

وأوضح "أبو العلا" أن مصر مقبلة على فترة إصلاح سياسى، وكانت بوادره أمام اللجان الانتخابية، التى نتج عنها تنوع كبير فى الكتلة البرلمانية، حتى أن ما أسفرت عنه القائمة المغلقة من تنوع، قارب ما كانت سوف تنتج عنه القائمة النسبية.