شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الحديثة": لجنة شؤون الاحزاب تعتمد "وليد دعبس" رئيسا للحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت لجنة شؤون الأحزاب قرار الجمعية العمومية لحزب مصر الحديثة بانتخاب الدكتور وليد دعبس رئيسا للحزب.

وقال الحزب، فى بيان، إن هذا القرار جاء متزامنا مع ما حققه الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ بحصوله على 3 مقاعد منتخبين، إلى جانب الدكتور نبيل دعبس مؤسس الحزب عضوا معينا بقرار رئيس الجمهورية، وسيتولى رئاسة الهيئة البرلمانية داخل مجلس الشيوخ.

إلى جانب حصول الحزب على 13 مقعدا فى مجلس النواب الجديد حيث يحق له طبقا للائحة المجلس تشكيل هيئة برلمانية، وسيترشح لرئاستها الدكتورة ألفت كامل.