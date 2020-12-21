شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد السلاب: مستقبل وطن حزب المواطن وليس الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد السلاب، أن حزب مستقبل وطن به أصوات معارضة وكثير من الآراء المختلفة، لافتا إلى أنه كثيرا ما يرفض الحزب مشروعات قوانين تُحال من الحكومة مثل ما حدث بمشروع قانون المحليات ومشروع قانون الجمعيات الأهلية. وأضاف السلاب خلال ندوة ”الخليج 365”، أن مستقبل وطن حزب المواطن وليس حزب الحكومة، مستقبل وطن حزب داعم للدولة والمواطن". وفى رده على تشبيه البعض لحزب مستقبل وطن بالحزب الوطنى المُنحل، قال السلاب: "كل حزب له أيدولوجية مختلفة، وأرى أن حزب مستقبل وطن يتم إدارته بشكل مختلف وبشكل مؤسسى ويضم كوادر مختلفة ومتنوعة وحريص على مصلحة المواطن، ومن أفضل الأحزاب على الساحة السياسية المصرية وهو متواجد فى كل مكان فى مصر وهو حزب قوى".

كانت هذه تفاصيل خبر النائب محمد السلاب: مستقبل وطن حزب المواطن وليس الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.