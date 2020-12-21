سفراء مصر.. "الخليج 365" يحاور خريجي برنامج "المبعوثين بالخارج" بالوطنية للتدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب، تنفيذ البرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالي "2019 - 2020".

ويستهدف البرنامج تدريب 628 متدربا على دفعات متتالية، وتم تدريب الدفعة الأولى منذ الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، حتى الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، كما تم تدريب الدفعة الثانية منذ 6 ديسمبر 2020، حتى الاثنين 14 ديسمبر 2020.

وقال محمد حمودة، أحد خريجي الدفعة الأولى لبرنامج المبتعثين، إن التدريب ترك أثرا إيجابيا حقيقيا بالنسبة له ولباقي المبتعثين للخارج.

وأضاف حمودة، لمصراوي: "البرنامج بشكل خاص كان له عدة فوائد ومزايا بالنسبة لينا سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، على المستوى الخارجي أحد أهم المحاور اللي استفدنا منها داخل البرنامج التدريبي كان محور إدارة الضغوط والأزمات، وفي الخارج الثقافة واللغة والعادات مختلفة وبالتالي كان لازم هنقابل الكثير من الضغوط اللي اتعلمناه داخل التدريب كيفية التغلب عليها".

وأشار إلى أن المحور الآخر تضمن الحديث عن حل المشكلات يتحدث عن تفاصيل المشكلات المتعلقة بالأمور البحثية وكيفية التغلب عليها بالخارج.

وزاد: "المحور الآخر المهم أيضا هو الإتيكيت والمراسم الرسمية، وهو محور جديد بالنسبة لينا جميعا وكان مهم لينا بالتأكيد كسفراء لمصر بالخارج الحصول عليه".

وعلى المستوى الداخلي، عدد حمودة، أبرز محاور التدريب، وفي مقدمتها محور الحفاظ على الأمان الشخصي بالخارج وكذلك الأمن القومي بشكل عام، فضلا عن التعرف على رؤية مصر 2030 ومحاور التنمية الشاملة بشكل تفصيلي، وكيفية المساهمة في تحقيقها والتسويق لها خاصة في مجال عمله الخاص بالإدارة بشكل عام، وإدارة الموارد البشرية بشكل خاص.

واختتم قائلا: "توجد بعض المحاور العامة اللي تفيد سواء بالداخل أو الخارج، زي محور تطوير مهارات العرض والتقديم، وده طبعاً هيفيد سواء بتواجدي بالمؤتمرات العلمية بالخارج أو أثناء عودتي لمصر لشرح اللي اتعلمته بالخارج، وأوجه الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب على جهودها التي أثمرت عن أنه في وقت قصير جدا تكون لدينا إحساس أن هذا ليس مجرد برنامج تدريبي بل فريق عمل متكامل للعمل في المستقبل، وأصبح لدينا شعور كبير بالانتماء للأكاديمية".

يذكر أن الدفعة الأولى شملت 28 متدربا من مختلف الجامعات المصرية ومنها: جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة، وجامعة أسوان، وجامعة الإسكندرية، وجامعة المنيا، وجامعة بورسعيد، وجامعة مدينة السادات، وجامعة الأزهر.

وقالت ياسمين السيد، أحد متدربي الدفعة الثانية لتأهيل المبتعثين للخارج، إن فترة التدريب كانت 8 أيام عبارة عن كورس تأهيلي شامل.

وأضافت السيد، لمصراوي، أنهم درسوا موضوعات لها علاقة بالتنمية البشرية وتطوير الذات والذكاء العاطفي والاجتماعي وكيفية التعامل مع الثقافات الأخرى، لافتة إلى أنه لا يوجد اهتمام بمثل تلك الأمور في مصر وهو ما يؤدي إلى حدوث مشكلات كبيرة للمبتعثين للخارج.

وعن مضمون الدورة التدريبية، أوضحت أنها عبارة عن كورس توعوي بالمعنى الحقيقي تضمن طرق التعامل مع الخارج وكيفية التفاعل للحصول على أفضل النتائج، متابعة: "ينقضنا الجانب ده في أماكن كتير في مصر، الكورسات دي هتفرق جدا جدا، خدنا بروتوكولات تعاون وتطوير الذات وتحقيق الأهداف وكيفية التعامل كممثل لمصر في الخارج، كان كورس رائع جدا استفدت منه جامد".

واستطردت: "مثلا التعامل مع المشرف عندي أو مع زملائي مكنش عندي فكرة عن الطريقة الصحيحة ليه قبل التدريب، وكنت مفكرة إن هتعامل زي مصر لكن الأمور مختلفة بشكل كبير، في حدود تعلمناها".

وأشارت السيد، إلى استفادتها من التدريب بصورة لم تتخيلها قبل الالتحاق به، موضحة أنها ستكون من ضمن المبتعثين لدولة كندا خلال الأيام المقبلة.

وأشادت بطريقة التدريب داخل الأكاديمية والتي تعتمد بشكل رئيسي على الأسلوب التفاعلي وطرق حل المشكلات بشكل تفاعلي بين المدربين والمتدربين: "تفاعل كبير جدا بينا وبين المدربين مش زي التعليم أو التدريب التقليدي اللي اتعودنا عليه وده بيحفز التفاعل أكثر عند المتدربين".

يذكر أن الدفعة الثانية شملت 54 متدربا تم تقسيمهم على مجموعتين.

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