"مفيش أبحاث بدل الامتحانات ".. وزير التعليم يحسم مصير درجات أعمال السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا جديد في نظام درجات اعمال السنة التي يتم منحها لطلاب صفوف النقل.

وأضاف شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، أن الدرجات ستمنح للطلاب بنفس نظام الأعوام الدراسية الماضية.

وأكد الدكتور طارق شوقي: "على جميع الطلاب وأولياء الأمور أن يعلموا الاتي : مفيش إغلاق للمدارس .. مفيش تعليق للدراسة .. مفيش امتحانات من البيت .. مفيش أبحاث بدل الامتحانات .. مفيش حذف من المناهج .. مفيش طالب في مصر هايعدي السنة دي من غير امتحان مهما حصل".

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الكتاب الدوري رقم (9) بتاريخ 2020/12/20، بِشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021/2020.