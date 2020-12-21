طارق شوقي: "لو كورونا غلبتنا.. مش هنطلع للسنة الجاية إلا بعد الامتحانات"

محمد اسماعيل - القاهرة -

كتب – معتز عباس:

أكد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة قررت استكمال المنهج الدراسي لجميع السنوات هذا العام بدون إلغاء أو حذف، ولن يتم الانتقال إلى العام الجديد بدون تقييم.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم الأحد، أن ولي الأمر الذي ينوي إكمال ابنه الدراسة من البيت يقوم بتنزيل القنوات التعليمية لمتابعة الدراسة، متابعًا: "طلبنا من المدارس أنها تشرح للأولاد من الصف الرابع الإبتدائي للثالث الإعدادي اذا يوصلو لقناة مدرستنا 1، والصف الثانوي ازاي يدخلوا على قناة مدرستنا 2 ، الموجودتان على القمر الصناعي نايل سات".

وأكمل: "لازم المدارس توجه الأولاد مواعيد بث القنوات، والدراسة في المدارس الحكومية مستمرة لـ3 أسابيع حتى 10 يناير، بعد ذلك إلى نهاية إجازة نصف العام من 5 إلى 20 فبراير فترة التحضير للامتحانات".

واستطرد: "من مصلحتنا نحاول نمشي على الجدول..مفيش نية لإلغاء الامتحانات، وعازمين على التقييم واستمرار العام الدراسي دون حذف أو إلغاء".

وبشان إصابات المدرسين أو الطلاب بفيروس كورونا: "مفيش حاجة هتتغير غير إلى أن اللي قولت، الدولة هتكمل المحتوى الدراسي هذا العام دون إلغاء أو حذف.. والامتحانات هتكون في لجان ومش في البيت.. لو كورونا غلبتنا هننتظر حتى نرى الوضع ونتابع قرارات الدولة ومش هنطلع للسنة الجاية إلا بعد إجراء الامتحانات".