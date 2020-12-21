خالد بن سلمان: السعودية تتطلع لوصول اليمن إلى بر الأمان

سيف اليزيد - الرياض، عدن (الاتحاد، وكالات)

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات بجهود اليمنيين والمملكة والإمارات، مشيراً إلى أن السعودية تتطلع أكثر من أي وقت مضى لوصول اليمن إلى بر الأمان، كما شدد على أن المملكة مستمرة في نهج ثابت من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لليمن وتحقيق تطلعات شعبه.

فيما اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، أن الحكومة الجديدة خطوة مهمة نحو الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وتعهد المجلس الانتقالي الجنوبي ببذل كل الجهود لدعم الحكومة اليمنية وإنجاح مهامها.

ورحب الأمير خالد بن سلمان بتنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية. وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على «تويتر»: «دعماً للجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل في يمن العروبة، تكللت جهود ولي العهد بتحقيق التوافق بين الإخوة اليمنيين، لتنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري، وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الأخوية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار». وتابع: «تحقق هذا الإنجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري بالاستجابة الفاعلة والأخوة الصادقة من الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين، الذين قدموا مصلحة اليمن كوطن أمام كل الاعتبارات، من الأعماق أحييهم». وأضاف: «تجاوز اتفاق الرياض كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة والأشقاء في الإمارات ودول التحالف واستجابة الأطراف اليمنية لها، ودلالة ذلك حرصهم الحقيقي والأخوي الصادق على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن».

كما أكد أن «المملكة تتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان»، لافتاً إلى أن «العمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات، وتتوحد الجهود، وتهون الصعاب، وتتحقق الآمال».

وفي السياق، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس، إن تشكيل حكومة جديدة في اليمن وفقاً لـ«اتفاق الرياض»، يعتبر خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة. وأشار الجبير عبر تغريدة في «تويتر»، إلى أن «ما تحقق لليمن العزيز من تشكيل حكومة جديدة وفقا لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة»، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى إرساء الأمن، والاستقرار، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني.

إلى ذلك، عبرت رئاسة المجلس الانتقالي، أمس، عن ارتياحها للجهود التي بذلتها الأطراف، وفي مقدمتها دول التحالف العربي الراعية للتفاوض لتشكيل الحكومة. وأكدت في بيان لها: «إن المجلس سيبذل كل ما في وسعه لدعم الحكومة وإنجاح مهامها، لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ومكافحة الفساد وحفظ الأمن والسكينة العامة وتوجيه الجهود لحماية الأمن القومي الإقليمي والعربي». وطالب المجلس الانتقالي في هذا السياق كل القوى والمكونات وشرائح المجتمع العمل معاً إلى جانب الحكومة لمساعدتها على إنجاز مهامها المناطة بها.

وشدد على ضرورة الإسراع باستكمال ما تبقى من إجراءات في اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه المتعلقة بعمل السلطة المحلية والأمن وغيرها، لتسهم بفاعلية في نجاح عمل الحكومة وأدائها لمهامها.

ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، معرباً عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق الحل الشامل للأزمة اليمنية.

وأعرب أبو الغيط، في بيان أمس، عن تقديره لجهود السعودية المتواصلة لجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات، ولجميع الجهود العربية والدولية المخلصة التي تسعى لسد الفجوة بين مواقف الأطراف اليمنية المختلفة، موجهاً التهنئة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وأكد أبو الغيط أهمية البناء على هذه الخطوة، والعمل بصورة حثيثة ومتواصلة على إنهاء الصراع وتسوية الأزمة، تغليباً لمصلحة الشعب اليمني الذي عانى كثيراً.