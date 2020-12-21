سيف اليزيد - واشنطن، مكسيكو (أ ف ب) بحث الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال محادثة هاتفية قضايا الهجرة عبر الحدود ومكافحة وباء كوفيد-19 والتجارة الثنائية. وأكد فريق بايدن الذي سيتولى مهامه في 20 يناير، في بيان ضرورة تنشيط التعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك لضمان الهجرة الآمنة والمنظمة، واحتواء كوفيد-19 وإنعاش اقتصادات أميركا الشمالية وتأمين الحدود المشتركة، وأضاف أن بايدن وأوبرادور لاحظا وجود رغبة مشتركة في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس وجنوب المكسيك، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً وأكثر أمناً للمنطقة.

وأضاف أن بايدن وأوبرادور اتفقا على ضرورة التعاون من أجل تبني نهج جديد للهجرة الإقليمية يمكن أن يشكل بديلاً للرحلة الخطيرة إلى الولايات المتحدة. فيما كتب لوبيز أوبرادور في تغريدة على «تويتر» «تحدثت عبر الهاتف مع بايدن. نعيد تأكيد الالتزام بالعمل معاً من أجل رفاهية شعبينا ودولتينا». فيما كتب وزير خارجية المكسيك مارسيلو ايبرار على «تويتر» «سيكون هناك تعاون ثنائي واسع وعلاقات جيدة للغاية بين رئيسي المكسيك والولايات المتحدة. بشرى سارة!»، مؤكداً أن الرجلين أجريا «محادثة ودية».

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن وأوبرادور يتعهدان التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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