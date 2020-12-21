شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تغلق ميناء دوفر.. و«جونسون» يعقد اجتماعا طارئا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت بريطانيا أمس، إغلاق ميناء (دوفر) الحيوي بعد قرار السلطات الفرنسية وقف حركة النقل البحري وعبر القطارات معها لمدة يومين كإجراء احترازي لمنع انتقال سلالة جديدة من فيروس ( كورونا المستجد - كوفيد 19).

ودعت سلطات الميناء الواقع جنوبي انجلترا في بيان جميع المسافرين وسائقي شاحنات البضائع لعدم الانتقال إلى الميناء حتى إشعار آخر في انتظار ما ستقرره السلطات الفرنسية خلال اليومين المقبلين.

بينما قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الأحد إنه سيترأس اجتماعا طارئا اليوم الاثنين لبحث حركة السفر الدولي، لا سيما حركة الشحن، من بريطانيا وإليها.

وأضافت المتحدثة: "سيرأس رئيس الوزراء اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع فيما يتعلق بالسفر الدولي، ولا سيما التدفق المنتظم للشحن من المملكة المتحدة وإليها. وتعقد اجتماعات أخرى لضمان وجود خطط قوية لمواجهة الموقف".