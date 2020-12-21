شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 664 إصابة جديدة بكورونا وتونس 1536 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأحد، تسجيل 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 29 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 336 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106817 شخصا حتى مساء الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 125555 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7098 حالة وفاة.

فيما سجلت تونس 1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 32 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 120687 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4158 حالةً.