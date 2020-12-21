شكرا لقرائتكم خبر عن 76.6 مليون إصابة و1.69 مليون وفاة بكورونا في العالم والان نبدء بالتفاصيل
كما أسفر مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا عن وفاة مليون و690 ألفا و659 شخصا، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم ثم الهند وبعدها البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا.
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