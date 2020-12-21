شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: بيان البرلمان الأوروبى مثل الاستعمار القديم يسعى لممارسة الهيمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق طارق الخولي، عضو مجلس النواب، على بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي بها أعضاء كثيرون من التيارات اليسارية المتطرفة مثل حزب الخضر، كما أن البيان أغفل الفصل ما بين السلطات وتناول السلطة القضائية.

وأضاف الخولي، خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن بيان البرلمان الأوروبي اغفل دور مصر في منطقة الشرق الأوسط المضطربة، موضحاً أن البيان تحدث بطريقة فوقية مثل الاستعمار القديم الذي يريد أن يمارس هيمنة.

وأكمل عضو مجلس النواب، أن برلمان 2021 بها تعددية حزبية وسياسية وتمثيل جيد لكافة فئات المجتمع.

وكان المركز الصحفى التابع لهيئة الاستعلامات، وزع البيان الصادر من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقيبا على قرار البرلمان الأوروبى وما تضمنه من معلومات مغلوطة ومجتزئة من سياقها ولا تعكس حقيقة الوضع القائم فى الداخل المصرى بشأن حالة حقوق الانسان فى مصر، بلغات مختلفة على كل ممثلى ووسائل الاعلام الأجنبية المقيمة والمعتمدة بمصر.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أكدت أنها تابعت باستياء وتحفظ شديدين قرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق ‏الإنسان فى مصر، والذى صدر، بما تضمنه من معلومات مغلوطة، ومجتزئة من سياقها ولا تعكس حقيقة الوضع القائم فى الداخل المصري.