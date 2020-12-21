شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة لرئيس الشيوخ: مصر الأولى على مستوى العالم فى تصدير الموالح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، على الدعم الواسع الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع الزراعة حتى أصبحت مصر الأولى عالميا فى تصدير الموالح، والفراولة، معلنا ارتفاع الصادرات الزراعية رغم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" إلى 4 مليون و900 طن أى ما يقرب من 5 مليون طن.

جاء ذلك فى كلمة له خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، له اليوم، حيث حرص السيد القصير على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية.

وقال القصير، أن قطاع الزراعة أثبت خلال فترة جائحة فيروس كورونا أنه من القطاعات المرنة وقادر على تحمل الصدمات، وأثبت دوره الكبير فى اقتصاديات الدول.

وأعرب القصير، عن سعادته بفوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برئاسة مجلس الشيوخ، مؤكدًا على العلاقات الوطيدة للحكومة بالمجالس النيابية، ونتطلع إلى دعم المجلس ملف الزراعة لاسيما وأن رئيس المجلس ينتمى إلى هذا القطاع، ليعلق رئيس الشيوخ بقوله ممازحًا: "أنا فلاح شاطر واعتز بذلك".

بدوره أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، عن سعادته بزيارة وزير الزراعة، معربًا عن أمله فى مزيد من التعاون بين المجلس النيابى ووزارة الزراعة لما لها من دور حيوى وأساسى وجوهرى فى حياة المصريين جميعا.