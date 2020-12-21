شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف دعم مجلس النواب الشباب والمرأة وذوى الإعاقة خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أولى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مدار الفصل التشريعى الأول (5 سنوات) اهتماما بالغًا بالتشريعات الخاصة بالرعاية الاجتماعية، فضلا عن دعم الشباب والمرأة وذوى الإعاقة.

وفى هذا الصدد، نلقى الضوء على أبرز التشريعات التى أقرها مجلس النواب خلال الـ5 سنوات فى مجال بالرعاية الاجتماعية، فضلا عن دعم الشباب والمرأة وذوى الإعاقة :

- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

- قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

- تعديل قانون المواريث.

- تعديل قانون إنشاء محاكم الأسرة.

- قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

- قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة

- قانون الهيئات الشبابية

- قانون الرياضة

- قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

- قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

- قانون زيادة المعاشات المدنية وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي

- قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

- قوانين منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

- قوانين منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالخدمة المدنية.

ووفقا للبيان الإحصائى الصادر عن المجلس النيابى، بلغ عدد القوانين التى أصدرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الأول، 891 قانونا بنحو 10556مادة، قسمت بواقع 82 قانونا بالدور الأول، وفى دور الانعقاد الثانى 219 قانونا، وفى دور الانعقاد الثالث 197 قانونا وفى دور الانعقاد الرابع 156 قانونا، وبدور الانعقاد الخامس والسادس 237 قانونا.

وبلغ إجمالى عدد الاتفاقيات الدولية التى أقرها المجلس فى الفصل التشريعى الأول 308 اتفاقيات منها 27 اتفاقية فى الدور الأول و95 فى الدور الثانى و766 بالدور الثالث و65 اتفاقية فى الدور الرابع و85 بالدورين الخامس والسادس.

واللافت أن مجلس النواب عقد نحو 372 جلسة عامة خلال الفصل التشريعى الأول، منها 96 جلسة بالدور الاول و86 بالدور الثانى و71 بالدور الثالث و72 بالدور الرابع و65 بالدورين الخامس والسادس.