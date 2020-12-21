شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يعزى رئيس مجلس الأمة الكويتى فى وفاة وزير الدفاع السابق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب برقية تعزية إلى مرزوق على الغانم ، رئيس مجلس الأمة الكويتى، وإلى شعب دولة الكويت الشقيق ، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير الدفاع السابق .
وقال الدكتور عبدالعال ، في نص البرقية: إن المغفور له الشيخ ناصر انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات في خدمة الوطن والمواطنين ، مضيفا "إننا في مصر لمحزنون لوفاة هذه القامة العربية الشامخة، وإذ نشاطركم الأحزان في هذا المصاب الجلل"، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وإن ينزله منازل الصديقين والشهداء، وأن يلهمكم وشعب الكويت الشقيق وقيادته صبر المؤمنين، وإنا لله وإنا اليه راجعون".
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