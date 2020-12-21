شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يعزى رئيس مجلس الأمة الكويتى فى وفاة وزير الدفاع السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب برقية تعزية إلى مرزوق على الغانم ، رئيس مجلس الأمة الكويتى، وإلى شعب دولة الكويت الشقيق ، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير الدفاع السابق .

وقال الدكتور عبدالعال ، في نص البرقية: إن المغفور له الشيخ ناصر انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء ‏والإنجازات في خدمة الوطن والمواطنين ، مضيفا "إننا في مصر لمحزنون لوفاة هذه القامة العربية الشامخة، وإذ نشاطركم الأحزان ‏في هذا المصاب الجلل"، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وإن ينزله منازل ‏الصديقين والشهداء، وأن يلهمكم وشعب الكويت الشقيق وقيادته صبر المؤمنين، وإنا لله وإنا اليه راجعون".