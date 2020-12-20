عاجل.. المغرب يعلق الرحلات مع بريطانيا بعد ظهور السلالة الجديدة من كورونا

أعلن المغرب، اليوم الأحد، عن تعليق الرحلات الجرية مع بريطانيا، في ظل تسارع الوضع الوبائي فيها عقب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، أكثر سرعة في الانتشار.

القرار سيتم تفعيله ابتداء من ليلة اليوم الأحد، وفق بلاغ للحكومة.

ويأتي هذا القرا، وفق بلاغ الحكومة، في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة للحفاظ على سلامة الأشخاص وحمايتهم والحد من تفشي كورونا.

ويأتي القرار المغربي، بعدما انضمت إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيرلندا، قبل قليل، الى قائمة الدول التي أعلنت حظر السفر من وإلى بريطانيا، إضافة إلى بلجيكا وبلجيكا والكويت.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن عن تشديد القيود في العاصمة لندن، وجنوب شرقي إنجلترا إلى درجة أكثر صرامة، قبيل عيد الميلاد، جاء بسبب تفشي السلالة الجديدة من الفيروس عن السيطرة، ووجود حاجة إلى ردعه من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد.

وقال الوزير نفسه إنه كان من واجب السلطات اتخاذ إجراءات عاجلة بعد ورود المعلومات عن السلالة الجديدة، مشيرا إلى أن الوعود السابقة بشأن تخفيف القيود، خلال عطلة عيد الميلاد، ورأس السنة، جاءت قبل ظهور هذا التحدي الجديد، واضطرت الحكومة إلى التراجع عنها.

وأوضح هانكوك أنه سيكون من الصعب للغاية السيطرة على تفشي السلالة الجديدة، ما لم يتم توزيع اللقاح ضد كورونا على نطاق واسع في البلاد، مؤكدا ضرورة أن يتخذ جميع المواطنين في المناطق، التي فرضت فيها الإجراءات الوقائية المشددة كأنهم مصابون بالوباء.