“البوناني” هذا العام تحت الحجر.. تقييد للحركة ومنع للتجمعات وإنزال أمني لضمان تنفيذ التدابير

يستعد المغاربة، لإحياء رأس السنة في أجواء استثنائية، بسبب جائحة كورونا، ينتظر أن تصاحبها تدابير أمنية مشددة، لمنع أي نوع من التجمعات، في ظل استمرار العمل بحالة الطوارئ الصحية.

وفي هذا السياق، قالت مصادر لـ”اليوم 24″، إن احتفالات رأس السنة لهذا العام، ستكون تحت الحجر، حيث من المنتظر أن يتم منع الحركة من الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 31 دجنبر، إلى الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة الأول من يناير 2022.

وأوضحت ذات المصادر، أنه بخلاف ما جرت عليه العادة، خلال احتفالات رأس السنة، من وجود إنزال أمني مكثف في محيط الحانات والمطاعم التي تحتضن الاحتفالات وفي الشوارع الكبرى لتأمينها، ينتظر أن تشهد مختلف المدن حضورا أمنيا لضمان تنزيل تدابير عدم التجمع، ومنع التجول الذي ينتظر الإعلان عنه.

يشار إلى أن الحكومة، أعلنت، قبل أيام، عن تمديد حالة الطوارئ الصحية، المفروضة منذ شهر مارس، إلى غاية العاشر من شهر يناير المقبل.

إلى جانب المغرب، ينتظر أن تشهد عدد من الدول، تدابير تقيم الاحتفالات الخاصة برأس السنة، وعلى رأسها بريطانيا التي سارعت لإعلان إجراءات جديدة تقيد الحركة خصوصا في العاصمة لندن، للسيطرة على الوضع الوبائي بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وتعرف احتفالات رأس السنة بالعادة، تعزيزات أمنية كبيرة، لتأمينها، حيث دأب المواطنون وخصوصا في المدن الكبرى، عن استقبال العام الجديد في احتفالات خاصة.