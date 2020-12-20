شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على مجمعها ببغداد والان نبدء بالتفاصيل

نددت السفارة الأمريكية في العراق بالهجوم الصاروخي على مجمعها في المنطقة الخضراء ببغداد اليوم الأحد، قائلة إنه تسبب في أضرار طفيفة لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

ودعت السفارة في بيان "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

وقال الجيش العراقي في وقت سابق اليوم إن ثمانية صواريخ أصابت المنطقة الخضراء مما أسفر عن إصابة جندي عراقي وألحق أضرارا بالمباني.