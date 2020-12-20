شكرا لقرائتكم خبر عن السلالة الجديدة من كورونا تظهر في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد، إنه تم رصد مريض مصاب بالسلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

وأضافت الوزارة أن المصاب عاد من بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية على متن رحلة جوية هبطت في مطار فيوميتشينو بالعاصمة روما، ويخضع الآن للعزل.

وبدأت دول أوروبية مجاورة لبريطانيا إغلاق منافذها الحدودية أمام المسافرين القادمين من المملكة المتحدة اليوم الأحد، وسط قلق من السلالة الجديدة سريعة الانتشار التي تسببت في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.