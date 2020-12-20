شكرا لقرائتكم خبر عن خرج عن السيطرة.. سلالة كورونا الجديدة «تعزل» بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أيام من بدء توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لوضع حد للوباء الذي فتك بالملايين، أعلنت بريطانيا عن انتشار سلالة جديدة من كوفيد - 19 «أوسع انتشاراً» وأشد عدوى بنسبة 70%، ما أدى إلى تعليق العديد من الدول الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة الأحد.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، عن إعادة فرض قيود جديدة في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتباراً من الأحد، بعد انتشار السلالة الجديدة من كورونا.

حقيقة سلالة «كورونا»

تعكف السلطات الصحية البريطانية ومنظمة الصحة العالمية على تحليل السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» المستجد التي اكتشفت في جنوبي أنجلترا وتوصف بأنها «أوسع انتشارا».

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتحوّر فيها الفيروس منذ بداية الجائحة في أواخر العام الفائت، كما أنها قد لا تكون المرة الأولى التي تتغيّر فيها المادة الوراثية للفيروس.

ووفق أحدث الأرقام، فإن هذه السلالة الجديدة مسؤولة عن 43 بالمائة من إصابات كورونا في الجنوب الشرقي للمملكة المتحدة، حيث ترتفع إلى 59 بالمائة من الحالات الجديدة في شرق إنجلترا و62 بالمائة في لندن.

تعليق الرحلات

بالمقابل بدأت عدد من الدول الأوروبية في اتخاذ إجراءات صارمة بعد إعلان السلالة الجديدة في بريطانيا، حيث قررت كل من هولندا وبلجيكا وإيطاليا تعليق الرحلات القادمة من المملكة المتحدة.

وقالت الحكومة الهولندية إن قرار حظر استقبال رحلات جوية من المملكة المتحدة، اعتباراً من الأحد سيظل سارياً حتى الأول من يناير/ كانون الثاني، مضيفة أنها تتابع التطورات وتدرس فرض إجراءات إضافية تتعلق بوسائل السفر الأخرى.

بالتزامن، أعلنت بلجيكا عن تعليق الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من بريطانيا، اعتبارًا من منتصف ليل الأحد كإجراء وقائي بعد تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا فيها.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دو كرو، إن التعليق سيستمر لمدة 24 ساعة على الأقل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على حسابه في فيسبوك: «أطلقت المملكة المتحدة تحذيراً يتعلق بشكل جديد من كوفيد هو نتيجة تحوّل للفيروس»، مضيفاً: «نحن كحكومة من واجبنا حماية الإيطاليين ولذلك سنوقع، مع وزير الصحة، مرسوماً يقضي بتعليق الرحلات مع بريطانيا»، لكنه لم يحدد موعد بدء تنفيذ هذا الإجراء.

وتدرس كل من ألمانيا وفرنسا وإسرائيل قرارًا مماثلًا، لمواجهة السلالة الجديدة التي «خرجت عن السيطرة» في بريطانيا، كما صرّح وزير الصحة البريطاني مات هانوك.

حماية المواطنين

طلبت إسبانيا من بروكسل رداً منسقاً للاتحاد الأوروبي في شأن تعليق الرحلات الآتية من المملكة المتحدة بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقالت الحكومة في بيان إن الهدف يكمن في حماية حقوق المواطنين الأوروبيين عبر التنسيق وتجنب اتخاذ إجراءات أحادية.

وناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأحد، السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

تشديد القيود

دعت منظمة الصحة العالمية دول أوروبا إلى تشديد القيود بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا ودول أوروبية.

وقالت متحدثة باسم المنظمة: في أنحاء أوروبا، حيث تنتقل العدوى بشدة وعلى نطاق واسع، يتعيّن على الدول مضاعفة قيودها وإجراءاتها الوقائية.

كذلك وضعت الكويت الأحد، بريطانيا على قائمة الدول عالية الخطورة بسبب كورونا المتحور، فيما أشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن تطبيق حظر سفر إلى بريطانيا في دول الاتحاد الأوروبي سيبدأ في منتصف الليلة.