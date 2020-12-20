شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات في البصرة لعدم دفع الرواتب وتردي الأوضاع الاقتصادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات:

تظاهر مئات العراقيين في محافظة البصرة، أمس الأحد، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم لأشهر، قاطعين أهم الشوارع التي تؤدي إلى أكبر حقول النفط في قضاء الزبير، فيما اعتبر ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الحكومة الأسبق، حيدر العبادي، تخفيض قيمة الدينار العراقي وتقليل دخل المواطن «حرباً» على الفقراء وذوي الدخل المحدود، في حين اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني، أن الرواتب باتت ورقة ضغط سياسية ضد شعب الإقليم.

وقال الناشط منتظر العراقي، إن شارع الزبير الحيوي المؤدي إلى حقول هذا القضاء، مقطوعة منذ فجر أمس من قبل متظاهرين، وفقاً لشبكة «رووداو» الإعلامية. كما أوضح أن ذوي ال30 ألف وظيفة التي أطلقها محافظ البصرة أسعد العيداني على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها محافظات وسط وجنوب العراق، لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر، مضيفاً أنهم بصدد المطالبة بهذه المستحقات المالية التي بذمة الحكومة المحلية في المدينة، منذ يوم الأربعاء. وأطلق العيداني، 30 ألف درجة وظيفية، كان قد عينهم ووزعهم على دوائر الدولة في المحافظة، بتمويل من حكومته المحلية، لكن بسبب الأزمة الاقتصادية وقلة الإطلاقات المالية، وتأخر رواتب الموظفين، لم تستلم هذه الفئة مستحقاتها. ورغم إصدار وزارة المالية كتاباً يوعز فيه إلى الحكومة المحلية في البصرة، بصرف رواتب ال30 ألفاً، إلا أن قلة السيولة وعدم إقرار موازنة 2020 التي شارفت على الانتهاء، حالا دون ذلك.

وكانت شرارة الاحتجاجات انطلقت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019 التي بدأت بشكل عفوي تنتقد البطالة وضعف الخدمات العامة والفساد المستشري والطبقة السياسية التي يرى المتظاهرون أنها موالية لإيران أو الولايات المتحدة أكثر من موالاتها للشعب العراقي. ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد المستشري في العراق.

من جهة أخرى، ذكر بيان صحفي لائتلاف «النصر»: «نرفض إجراء تخفيض قيمة الدينار العراقي وتقليل دخل المواطن، الذي لن يعالج الأزمة على المستوى المنظور، وهو حرب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وسيفتح الباب واسعاً أمام التضخم، وقد لا يمكن الحفاظ على استقرار العملة». وحمل الائتلاف «الحكومة والقوى السياسية المؤيدة لهذه الخطوة مسؤولية ما سينتج من انهيارات اقتصادية مجتمعية تؤثر على البنية الاجتماعية والمعاشية للمواطنين». وأضاف أن «هذه الإجراءات واستمرار الإنفاق غير المسؤول في بيئة بيروقراطية فاسدة ومترهلة وفوضوية، ووسط تواضع البنى التحتية والخدمات التي تعتبر عماد الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية ستؤدي إلى نتائج غير محمودة».

إلى ذلك، ذكر بيان لحكومة إقليم كردستان، أن «برزاني بحث مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، الوضع في العراق وآخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، لا سيما آليات حل المشاكل العالقة بين الجانبين». وأشار برزاني إلى أن «الإقليم لم يبقِ أي مبرر لحكومة بغداد في سبيل تسوية الإشكالات سعياً للتوصل إلى اتفاق على أساس الدستور»، وقال «للأسف، باتت مسألة الرواتب تستخدم ورقة ضغط سياسية ضد شعب كردستان».