شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دول أوروبية تعلق رحلاتها مع بريطانيا لتجنب «كورونا الجديد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإيرلندا، الأحد، تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد ظهور سُلالة جديدة من «كوفيد-19» «أوسع انتشاراً» وأشد عدوى بنسبة 70%.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان، إن جميع الرحلات ستتوقف اعتباراً من منتصف ليل الأحد، بالنسبة إلى الركاب الوافدين من المملكة المتحدة، وأضاف: «اعتباراً من الاثنين سنحد من عمليات دخول المواطنين البريطانيين ومن جنوب إفريقيا عبر الطرق البحرية والبرية وعبر السكك الحديد».

وأكد وزير الصحة، تعامل بلاده بجدية كبيرة مع السلالة الجديدة لكورونا «وننظر في التداعيات على مستوى الخبراء، وخصوصاً مع البريطانيين»، معتبراً أن تفشي المرض بشدة، من شأنه تبديل المعطيات إلى حد بعيد.

في السياق، أوضح مصدر حكومي ألماني، أن قرار تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، قد تتبناه كل دول الاتحاد الأوروبي، على أن تستثنى رحلات شحن السلع، مشيراً إلى وجود مباحثات في هذا الصدد.

إلى ذلك، أعلنت إيطاليا تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا في بيان له: «وقعت أمراً بتعليق الرحلات الجوية من بريطانيا، ومنع دخول الأشخاص الذين مكثوا هناك خلال الـ 14 يوماً الماضية إلى إيطاليا»، وأضاف: «يتوجب على أي شخص موجود في إيطاليا وقدم من هذه المنطقة إجراء فحص عادي أو سريع».

بالمقابل، قررت إيرلندا تعليق رحلاتها الجوية مع بريطانيا لفترة «لا تقل» عن 48 ساعة اعتباراً من منتصف ليل الأحد.

وقالت الحكومة في بيان: «سيتم حظر الرحلات لمدة 48 ساعة على الأقل»، موضحة أن هذا الاجراء سيعاد تقييمه الثلاثاء، على أن تستثنى منه الرحلات البحرية.

كما أعلنت فرنسا، حظر دخول جميع الوافدين من المملكة المتحدة عن طريق «البر والجو والبحر والسكك الحديدية» لمدة 48 ساعة، اعتباراً من منتصف ليل الأحد.

وتأتي هذه الخطوة، بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، إعادة إغلاق لندن وجنوب شرق إنجلترا، بعد اكتشاف سلالة جديدة من «كوفيد-19» في هذه المناطق.