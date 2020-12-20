شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام يصنع السياسات اللغوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

ناقش المتحدثون في جلسة «الإعلام وتأثيره في صناعة السياسات اللغوية»، خلال اليوم الأول من انطلاق جلسات أسبوع العربية وبالتزامن مع إطلاق وزارة الثقافة والشباب تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها بحضور نورة الكعبي وزیرة الثقافة والشباب، وأدارتها مینا العریبي رئیسة تحریر صحیفة ذا ناشیونال، دور ومسؤولية الإعلام في عملية التنمية الشاملة، وتعزیز المؤشرات الإيجابية، في نمو اللغة العربیة وانتشارها.

واستعرضت وزيرة الثقافة محوريين يختصان بالإعلام في تقرير العربية ومستقبلها «واقعها ومستقبلها في منظور الخطاب الإعلامي العربي المعاصر، واستخداماتها في الإعلام المعاصر والفضاء المكاني العام» قائلة: إن الإعلام له دور رئيسي ومحوري في تشكيل الشخصية باعتباره نبض المجتمع، والعربية يجب أن يتم التركيز عليها وأن تكون لغة مستدامة وليست جامدة في عصر معين بسبب تشريعات معينة.

وسلط سعید العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، الضوء على دور الإعلام في جذب الشباب للاهتمام بالعربية، مؤكداً دور أدوات الإعلام المختلفة في تعزيز أهمية لغة الضاد والاهتمام بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أهمية المحافظة على العربية من خلال صناعة الوسائل الترفيهية المختلفة.

واستعرض حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، أدوات ومبادرات وسائل الإعلام والإعلاميين في تعزيز الاهتمام بالعربية وتعريب بعض المصطلحات للعربية قائلاً: إن الإمارات لديها تجربة ثرية جداً، وهنالك اهتمام كبير من القيادة الرشيدة بالعربية؛ من خلال التشريعات والمبادرات التي سنت للمحافظة عليها ونشرها بما يناسب مكانتها العالمية».

واستعرضت عائشة سلطان، كاتبة ومؤسس ومدیر «ورق» للنشر، الميثاق الذي تضمنه تقرير اللغة العربية؛ قائلة: لا ينقصنا الكثير من المواثيق ولكن تنقصنا الإرادة لتطبيق الميثاق، والإمارات لا تنقصها المبادرات فهي تقود قاطرة المبادرات بجميع أشكالها ومن ضمنها مبادرات تعزيز العربية.