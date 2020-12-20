شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع افتراضي لتبادل الخبرات بين دبي وسنغافورة في مجال التصميم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بحث أعضاء اللجنة التنفيذية لمبادرة عضوية مدينة دبي بشبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال التصميم مع مجلس سنغافورة للتصميم، فرص التعاون عبر برامج مشتركة في مجال التصميم بين الطرفين، إلى جانب التبادل الطلابي، لإتاحة فرصة لهم للتعرف إلى ممارسات المدن المبدعة في مجال التصميم والفنون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي، الذي ضم كلاً من المهندس عاصم القاسم رئيس اللجنة التنفيذية لمدينة دبي، ومدير إدارة التخطيط التنفيذي بالإنابة في بلدية دبي علياء خالد القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في وزارة الثقافة والشباب والشركاء الاستراتيجيين ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات، وسلطة دبي للتطوير، وهيئة الثقافة والفنون، وحي دبي للتصميم.

وكانت منظمة اليونسكو الدولية أعلنت في عام 2017 عن اختيار مدينة دبي كأول مدينة مبدعة في مجال التصميم في الشرق الأوسط، وذلك ضمن شبكة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة التي تضم 246 مدينة في 72 بلداً، وتلتزم بالعمل على التطوير المستمر لكافة الممارسات الابداعية، إلى جانب مشاركة الآخرين في عملية الترويج لشتى الصناعات المبدعة والتي تأسست في عام 2004.

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