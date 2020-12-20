شكرا لقرائتكم خبر عن «تدوير» يفتتح مجمعاً صديقاً للبيئة بـ 100 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:«تدوير»

افتتح مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، أمس الأحد، المجمع الصديق للبيئة «إيكو بارك»، ويتضمن محطتي معالجة النفايات الطبية والخطرة بقيمة استثمارية تصل إلى 100 مليون درهم.

ويقع المجمع على طريق حميم، التي تبعد عن مدينة أبوظبي ما يقارب ال70 كم، على مساحة تقترب من مليون وثمانمئة ألف متر مربع، ليكون نقطة تحول مركزية على صعيد خطط المركز الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، والمساهمة في بناء نظام بيئي مستدام ومتكامل بما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030.

حضر الافتتاح الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام المركز، وراهول دوا، مدير عام الشركة الأهلية لمعالجة النفايات، والدكتور خالد الخوري، الرئيس التنفيذي لشركة كلينكو لمعالجة النفايات، ومديرو الإدارات والقطاعات الرئيسية في المركز، وممثلون عن الشركاء الاستراتيجيين للمركز من القطاعين الحكومي والخاص.

وتخلل الافتتاح تقديم شرح واف ومفصل حول آلية عمل المجمع وأهدافه، والمشاريع المرتبطة به، والشركات التي سيكون لها دور أساسي فيه، إلى جانب مشاريع إعادة التدوير القائمة والمستقبلية، والأعمال المتعلقة بمعالجة النفايات الطبية والخطرة ومخلفات الحيوانات النافقة، حيث يتضمن المشروع أراضي تصل إلى 27 قطعة، ترتبط بشبكة طرق داخلية تم تجهيزها لتسهيل عمليات الوصول لكافة المناطق داخل المجمع.

ويضم المجمع الجديد محطتين لمعالجة النفايات الطبية والخطرة، كمشاريع استثمارية، تشرف عليها شركتا الأهلية وكلينكو لمعالجة النفايات، بقدرة تصميمية تصل إلى 7500 طن في العام.