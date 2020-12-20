شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي»: فرص لحقوق تسمية 5 محطات للحافلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة، هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، تتيح بموجبها لمؤسسات قطاع الأعمال، الدخول في شراكة تعزز مساهمتهم في نهضة دبي عبر الحصول على حقوق تسمية خمس محطات للحافلات هي الغبيبة والسطوة وعود ميثاء وميدان الاتحاد والجافلية، وتمكن هذه المبادرة القطاع الخاص من الارتباط بالتراث الغني والثقافة المتنوعة لدبي عبر أسماء محطات في أحياء تجمع بين العراقة والحضارة في المدينة، وتمثّل الباقة المعروضة الدفعة الأولى لمحطات الحافلات، التي أعيد تطويرها على نحو يشكّل تحولاً، لافتاً إلى الترحيب بالقادمين للحدث الأبرز في دبي والمنطقة وهو معرض إكسبو 2020.

ويقوم هذا المشروع بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لمنحها الفرصة للارتباط بالمظاهر التراثية والثقافية الغنية لدبي، ويهيئ لعلاماتها التجارية فرصة رائعة للظهور بشكل مميز في المجتمع وبشكل يتناغم مع نهج دبي. وبحسب المشروع، يكفل العقد فترة خمس سنوات من الترويج للعلامة التجارية للشركاء، ما يوفر للقطاع الخاص فرصة استثمارية طويلة الأمد يمكن من خلالها تطوير منصة ذكية ومبتكرة للتواصل مع الركاب وسكان المناطق المجاورة لتلك المحطات، ويتيح هذا الامتياز للقطاع الخاص الشراكة في تسمية خمس محطات للحافلات.

من جهة أخرى، بلغت حصيلة إيــــــرادات المزاد الــــعلــنـــي 105 للأرقـــــــام الممــيـــزة للوحات المركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي السبت 19 ديسمبر، 31 مليوناً و550 ألف درهم. وقد جرت فعاليات المزاد في فندق انتركونتننتال فيستفال سيتي.

وحقق الرقم 13 R القيمة السعرية الأعلى؛ إذ بِيعَ بـ 3 ملايين و820 ألف درهم، تلاه الرقم W 69 بمليونين و420 ألف درهم والرقم AA 18 بمليون و900 ألف درهم ثم الرقم O 55555، الذي بِيعَ بمليون 850 ألف درهم.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني هذا 90 رقماً مميزاً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً، للوحات المركبات المميزة من الفئات: (AA-K-L-M-N-O-P-Q-R-T-U-V-W-X-Z).