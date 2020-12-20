شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر «كوني أنت» يكرم شما آل نهيان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح المؤتمر الدولي الثالث (كوني أنت) لتمكين وتطوير المرأة المستمر، اليوم، درع التحدي واستشراف المستقبل للشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الذي عقد مساء الأحد افتراضياً تحت شعار (تحديات المرأة واستشراف المستقبل ما بعد كوفيد-19)، حيث قدمت د. باسمة موفق العمري رئيسة المؤتمر ومديرة مبادرة (كوني أنت) درع التكريم، بعد عرض لأبرز إنجازات الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان ودورها المجتمعي والثقافي وما تقدمه من برامج تمكين المرأة داخل الدولة وخارجها.

وقالت الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في كلمة ألقتها نيابة عنها حمدة المحمود، المدير العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، إن المرأة في مجتمعاتنا تحملت عبئاً كبيراً خلال أزمة «كوفيد-19»، وتعاظم دورها في مراجعة الأبناء والحرص على استجابتهم للتعليم، والقيام بدور الأم والمعلم معاً، من حيث الرقابة والاهتمام والوقوف على مدى تحصيل الأبناء للمعرفة، هذا بالإضافة للأعباء الخاصة ببقاء الأسرة في المنزل فترة زمنية طويلة، حيث أثبتت المرأة العربية في كافة مجتمعاتنا أنها تمتلك عزيمة صلبة وقوية وقادرة على مواجهة الأزمات وتخطيها. (وام)

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