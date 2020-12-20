وزير التعليم: يمكن لطالب الثانوية أن يمتحن نفسه من خلال بنك المعرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كتاب الطالب في الثانوية العامة المتوفر على بنك المعرفة بصيغة Pdf، مؤكدًا أن المحتوى المتوفر للطلاب لم يتم شرائه بعد تعاقد الوزارة مع أكبر الجهات لتأليف المحتوى.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مقطع فيديو له على قناة "مدرستنا 2"، على موقع "يوتيوب"، أن المناهج على بنك المعرفة متاح للطالب أن يمتحن نفسه من خلال الأسئلة الموجودة على الدروس، مؤكدًا أن الوزارة وفرت محتوى باللغة العربية والإنجليزية وجار توفير محتوى باللغة الفرنسية إضافي، بناء على رغبة الطلبة الذين يدرسون باللغة الفرنسية، مع توفير أوراق امتحانية للطلاب.

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة ذهبت إلى شركة كبيرة صنعت برامج لرياضيات للتفاعل مع المسألة الرياضيات والمعادلات، تمنح الطالب دراسة الرياضيات بشكل جديد ومختلف، موضحًا أن حل المعادلات مش بالطباشيرة ولكن بشكل وطريقة تفاعلية، يقدر الطالب يشوف حلها أمام أعينه.

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