منظمة الصحة العالميّة تعلّق على السلالة الجديدة من "كورونا"

قالت منظمة الصحة العالمية في تعليقها على تقارير عن سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، إنها على إتصال وثيق بسلطات هذه الدولة.

وذكرت المنظمة أن السلطات البريطانية تواصل تقديم كل المعطيات المتوفرة لديها، حول النوع الجديد من كوفيد-19، بما في ذلك نتائج التحليل والبحث المستمر.

وأضافت المنظمة في تغريدة على "تويتر": "سنواصل إطلاع وإبلاغ الدول الأعضاء والجمهور بالمعلومات الجديدة، عند حصولنا على المزيد عن خصائص هذا النوع من الفيروسات وعن أي عواقب قد تسفر عن ظهوره".

في وقت سابق، أكدت بريطانيا إكتشاف نوع جديد من الفيروسات التاجية المكتشفة في البلاد. وذكرت أن هذه السلالة، يمكن أن تكون معدية بنسبة 70 ٪ أكثر من المعتاد، لذلك يجب على السكان توخي الحذر بشكل أكثر. ولاحظت السلطات البريطانية أنه لا يوجد ما يشير إلى أن خطر هذه السلالة أكبر، من حيث الوفيات أو العلاج في المستشفى.

ويوم أمس، أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، عن فرض قيود جديدة في لندن وجنوب شرق إنقلترا، والتي قال إنها تعني بشكل أساسي الإغلاق. وكذلك أعلنت سلطات أسكتلندا وويلز أيضا تدابير أكثر صرامة.

المصدر: نوفوستي