السودان يرحب بسير تنفيذ اتفاق الرياض بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي

أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن الترحيب والتفاؤل، بسير تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري وتكوين الحكومة اليمنية الجديدة، اللذين يمثلان أهم ما جاء في الاتفاق، الذي من شأنه أن يعيد الاستقرار ووحدة الصف ويُمكن من تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الماثلة.
وأشادت وزارة الخارجية السودانية، في بيان مساء اليوم الأحد، بالتقدم الملموس والخطوات التي تحققت في سبيل عودة الاستقرار إلى اليمن.
وثمنت الجهود المقدرة التي ظلت تقوم بها المملكة العربية السعودية في إطار قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ودفعها للأطراف اليمنية لتنفيذ
وأكدت حكومة جمهورية السودان في هذا الشأن، وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية الجديدة لإعادة الأمن والاستقرار لليمن، معربة عن أملها في أن تُسخر الحكومة الجديدة جهودها بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لإعادة الاستقرار والسلام إلى كامل الأراضي اليمنية.
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