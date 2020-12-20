الخارجية الفلسطينية: 48 إصابة جديدة بكورونا في صفوف جالياتنا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8 آلاف و671 إصابة، مع استقرار إجمالي حالات الوفاة عند 332 حالة.
وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في سفارة البلاد بأوكرانيا، كما تم تسجيل 46 إصابة جديدة في صفوف الجالية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وينتفض العالم فى موجة موسعة لمواجهة
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