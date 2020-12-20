اون لاين نماذج رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442 قياس بالسعودية

بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب في قبول طلبات التسجيل من أجل دخول اختبارات الرخصة المهنية الخاصة بالمعلمين والمعلمات من الذين لم يسبق لهم التسجيل أو دخول إلي اختبار الكفايات.

وجاء ذلك بعد انتهاء التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي في اختبار الرخصة المهنية بفرعيه العام والتخصصي، فيما سيتم التسجيل

للتسجيل فى اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ( اضغط هنا )

للمعلمين الجدد خلال 3 أيام تمتد من 25 إلى 27 ديسمبر 2020.

وأضافت الهيئة أن التسجيل المبكر في اختبار الرخصة المهنية العام لجميع الفئات، يمتد لشهرين، ابتداء من

28 ديسمبر 2020 حتى 28 فبراير 2021، فيما سيبدأ التسجيل المتأخر من 1 حتى 18 مارس 2021.

كما سيتم التسجيل المبكر في اختبار الرخصة المهنية التخصصي لجميع الفئات، ابتداء من 28 ديسمبر 2020 حتى 7 يناير 2021، فيما سيبدأ التسجيل المتأخر من 8 حتى 21 يناير 2021.

تجدون هنا ( التسجيل فى اختبار الرخصة المهنية )

تجدون هنا ( اختبار الرخصة المهنية )