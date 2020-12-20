أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد التسجيل الإلكتروني في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، والذي سيخصّص لمعلمي التعليم العام ابتداءً من اليوم (الجمعة)، ويستمر حتى 24 ديسمبر الجاري.
للتسجيل فى اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ( اضغط هنا )
وبالتالي يهتم الجميع حول معرفة رابط التسجيل فياختبار الرخصة المهنية للمعلمين، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة حيث تهتم هيئة التقويم والتعليم بتنظيم مراحل إصدار الرخصة المهنية خلال الشهور القادمة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على
وكانت هيئة تقويم التعليم قامت بالإعلان عن تدشين نظام إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات في تاريخ 1/12/2020م، فيما تم فتح الموقع إلي تسجيل المعلمين والمعلمات الذين تم إجتيازهم إلي اختبار الكفايات اليوم الأحد الموافق 6/12/2020م.
تجدون هنا ( التسجيل فى اختبار الرخصة المهنية )
تجدون هنا ( اختبار الرخصة المهنية )
كانت هذه تفاصيل خبر رابط التسجيل الرسمى في اختبار الرخصة المهنية بالسعودية عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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