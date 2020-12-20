موريتانيا تسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 140 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة في بيان نقلته الإذاعة الموريتانية اليوم الأحد أنه وبعد إجراء 1287 فحصًا جديدًا لفيروس كورونا، تم تسجيل 140 إصابة مؤكدة، وتعافي
وأضاف أن إجمالي الإصابات بلغ 12418 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 8709 حالات، وبلغ إجمالي الوفيات 281 حالة، وتبلغ الحالات الحرجة في المستشفيات 61 حالة.
وينتفض العالم فى موجة موسعة لمواجهة وباء فيروس كورونا، الذى أصاب ما يزيد عن 75.5 مليون شخص وحصد أرواح 1.67 مليون آخرين فى جميع أنحاء العالم، وانطلقت حملات مواجهة الفيروس بالتطعيم باللقاحات التى تم منحها موافقات الطوارئ حتى الآن، وأبرزها لقاح فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك بجانب اللقاح الروسى سبوتنيك واللقاحات الصينية أشهرها سينوفاك.
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