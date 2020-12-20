العراق: سقوط 5 صواريخ على المنطقة الخضراء بوسط بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، سقوط 5 صواريخ في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن المصدر قوله، إن أحد الصواريخ سقط على عمارة في مجمع القادسية السكني و3 صواريخ مجاورة للسفارة الأمريكية، والصاروخ الخامس سقط بمنطقة الجادرية،
وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ، أنه سيعمل على تحقيق إصلاح حقيقي دون المساس بالفقراء والمحرومين.
وقال الكاظمي - في بيان
وأضاف: "أنا لن أكذب عليكم، ولا يهمني المنصب والفوز بالانتخابات"، متابعًا: "أريد أن أكون صادقًا معكم، وسأبقى معكم، وسنعمل معًا على تحقيق إصلاح حقيقي يأخذ بنا إلى ازدهار حقيقي، ولكن دون المساس بالفقراء والمحرومين".
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