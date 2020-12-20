العراق: سقوط 5 صواريخ على المنطقة الخضراء بوسط بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، سقوط 5 صواريخ في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن المصدر قوله، إن أحد الصواريخ سقط على عمارة في مجمع القادسية السكني و3 صواريخ مجاورة ⁧للسفارة الأمريكية،‬⁩ والصاروخ الخامس سقط بمنطقة الجادرية،

مشيرة إلى أن المصدر لم يذكر الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن سقوط الصواريخ.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ، أنه سيعمل على تحقيق إصلاح حقيقي دون المساس بالفقراء والمحرومين.

وقال الكاظمي - في بيان

أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية -: "لا يريد أحد أن يكون صادقًا مع الشعب، ويتقبل مسؤولية إصلاحات اقتصادية جذرية تخرجنا من الأزمة نهائيًا".وأضاف: "أنا لن أكذب عليكم، ولا يهمني المنصب والفوز بالانتخابات"، متابعًا: "أريد أن أكون صادقًا معكم، وسأبقى معكم، وسنعمل معًا على تحقيق إصلاح حقيقي يأخذ بنا إلى ازدهار حقيقي، ولكن دون المساس بالفقراء والمحرومين".