رئيس الوزراء العراقي: سأعمل على تحقيق إصلاح حقيقي دون المساس بالفقراء

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أنه سيعمل على تحقيق إصلاح حقيقي دون المساس بالفقراء والمحرومين.

وقال الكاظمي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية -: "لا يريد أحد أن يكون صادقًا مع الشعب، ويتقبل مسؤولية إصلاحات اقتصادية جذرية تخرجنا من الأزمة نهائيًا".

وأضاف: "أنا لن أكذب عليكم، ولا يهمني المنصب والفوز بالانتخابات"، متابعًا: "أريد أن أكون صادقًا معكم، وسأبقى

معكم، وسنعمل معًا على تحقيق إصلاح حقيقي يأخذ بنا إلى ازدهار حقيقي، ولكن دون المساس بالفقراء والمحرومين".

وأعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن حرص العراق على بناء أفضل الروابط وسبل التعاون مع دولة الكويت في جميع القطاعات.

وأوضح الكاظمي خلال استقباله سفير دولة الكويت في العراق سالم غصاب الزمانان أن العراق

يسعى من "أجل المزيد من التعاون المشترك مع الكويت وبما يؤمّن استقرار المنطقة ورفاه شعوبها" .

ووجّه رئيس الوزراء الدعوة الى رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، لزيارة العراق من أجل مزيد من التعاون المشترك.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون بين البلدين الجارين وتمتين العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ومتابعة المِنح التي سبق أن قدّمت إلى العراق، خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي استضافته دولة الكويت عام 2018.

كما جرى مناقشة تفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة، وتعزيز عملها.