ألمانيا تحظر رحلات الركاب القادمة من المملكة المتحدة

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أن بلاده قررت حظر كافة رحلات الركاب القادمة من المملكة المتحدة إلى ألمانيا اعتبارًا من منتصف الليل.
وأضاف شبان -في تغريدة نقلتها قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الأحد "نخطط غدًا لإصدار أمر حكومي بتعليق جميع الرحلات المتوجهة إلى بريطانيا وجنوب إفريقيا في ضوء
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فييتز، إن برلين تتخذ هذه الخطوة بعد تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يعتقد أنها معدية بشكل أكبر.
وكانت عدة دول أوروبية من بينها هولندا
وينتفض العالم فى موجة موسعة لمواجهة وباء فيروس كورونا، الذى أصاب ما يزيد عن 75.5 مليون شخص وحصد أرواح 1.67 مليون آخرين فى جميع أنحاء العالم، وانطلقت حملات مواجهة الفيروس بالتطعيم باللقاحات التى تم منحها موافقات الطوارئ حتى الآن، وأبرزها لقاح فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك بجانب اللقاح الروسى سبوتنيك واللقاحات الصينية أشهرها سينوفاك.
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