حقوق الصيد تتعثر بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

في نهاية عطلة أسبوع حاسمة من المفاوضات، ظل تحقيق اختراق بشأن حقوق الصيد بعيد المنال بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مما ترك كليهما بدون اتفاق تجاري من شأنه أن يخفف من حدة الانهيار الاقتصادي الفوضوي والمكلف في يوم رأس السنة الجديدة.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الاتحاد الأوروبي «يواصل تقديم مطالب لا تتوافق مع استقلالنا، ولا يمكننا قبول صفقة لا تجعلنا نتحكم في قوانيننا أو مياهنا»، حيث يسعى جونسون للتأكد من إعادة أكبر قدر ممكن من المياه البريطانية المشتركة إلى السفن البريطانية فقط.

معاقبة بريطانيا

كثيرًا ما أكد الاتحاد الأوروبي أن هذه المياه تمت مشاركتها لعقود، ويصر على أنه إذا تم إلغاء الكثير من حقوق الصيد، فسوف يعاقب بريطانيا بفرض رسوم استيراد ضخمة على سوق البر الرئيسي، وترك هذا المأزق المحادثات الإجمالية غير حاسمة مع الشركات من كلا الجانبين التي تطالب باتفاق من شأنه توفير عشرات المليارات من التكاليف، ويحتاج برلمان الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على أي اتفاق قبل نهاية العام.

مزيد من الفوضى

سيؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الفوضى على حدود بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في بداية عام 2021، عندما تضاف الرسوم الجمركية الجديدة إلى عوائق أخرى أمام التجارة التي يفرضها الجانبان.

وقد تعثرت المحادثات بشأن قضيتين رئيسيتين خلال الأيام الماضية - كوصول الاتحاد الأوروبي إلى مياه الصيد في المملكة المتحدة وضمانات المنافسة العادلة بين الشركات.

في حين أن كلا الجانبين سيعاني اقتصاديًا من الفشل في تأمين صفقة تجارية، ويعتقد معظم الاقتصاديين أن الاقتصاد البريطاني سيتعرض لضربة أكبر، على الأقل في المدى القريب، لأنه يعتمد نسبيًا على التجارة مع الاتحاد الأوروبي أكثر من العكس.