تشكيل الحكومة اليمنية يخيف الحوثيين

مشيرًا إلى أن مطالبتهم للحزب كانت بالقوة، في محاولات لخلق معارضة للحكومة، ولكنهم لم يجدوا من يستمع إليهم أو يؤيد توجهاتهم، وهنا بدأ الحوثيون حملات الاعتقالات لبعض أعضاء المؤتمر.
فرحة المواطنين
أوضح المصدر أن الحوثيين لمسوا فرحة المواطنين بتشكيل الحكومة، لذا عمدوا إلى رفض أي حديث عن الحكومة وتشكيلها، وتكثيف النقاط الأمنية في المداخل والمخارج من وإلى مناطق سيطرتهم خشية هروب بعض الشخصيات أو الأسماء التي يتحفظون عليها.
وخلال تلك الفترات كانوا يشحذون الهمم عبر عملائهم لتأجيج الخلافات وعدم الوصول إلى اتفاق، بكل الطرق والوسائل التي كانوا يملكونها، حيث كان كل ذلك يسهل لهم الكثير من توسعهم ونفوذهم وسيطرتهم، ويمهد لهم مواصلة عبثهم في اليمن، إلا أن إعلان تسريع اتفاق الرياض وإعلان تشكيل الحكومة كان بمثابة الضربة القاصمة للحوثيين، والتي اعتبرها البعض منهم نقطة تحول وقوة ستقف أمامهم، وبداية توحد فعلي لليمنيين كافة بعد أن كانوا فرقاء مختلفين.
أسباب مخاوف الحوثيين:
كشف الغطاء السياسي عن الحوثيين
توحد كافة أحزاب ومكونات اليمن
انضمام مكونات جديدة للشرعية
انشقاقات عسكرية داخل الحوثيين
فقدانهم السيطرة على المنافذ والبحار
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