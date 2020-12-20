

سيف اليزيد - أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأحد، باستهداف محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا.

ولم يكشف المصدر عن المزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى، أفاد شهود عيان ووسائل إعلام عراقية بأن القصف تسبب في إطلاق صافرات الإنذار من مبنى السفارة الأميركية الواقعة داخل المنطقة الخضراء الحكومية. ولم تصدر قيادة العمليات العراقية المشتركة تعليقاً عن عملية القصف وحجم الخسائر.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق صواريخ على محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.