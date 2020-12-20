بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا.. دول أوروبية وعربية توقف حركة السفر من وإلى بريطانيا

بدأت دول أوروبية وعربية الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول 2020 في إغلاق حدودها أمام القادمين إليها من المملكة المتحدة، ومنعت عدة دول قدوم الرحلات الجوية والقطارات من المملكة بسبب المخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة هناك.



حيث قالت بلجيكا إنها ستغلق حدودها أمام القطارات والطائرات القادمة من المملكة المتحدة، بما في ذلك خدمة يوروستار.



فيما أصدرت إيطاليا وهولندا أمراً بتعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا.



حيث قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا "سلالة كوفيد التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة في لندن مقلقة وستتطلب الدراسة من قبل علمائنا". وأضاف "في غضون ذلك سنتوخى أقصى قدر من اليقظة".

دول أوروبية وعربية توقف حركة السفر

من جانبه قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن ألمانيا ستفرض قيوداً على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وجنوب إفريقيا التي اكتشفت أيضاً سلالة جديدة من فيروس كورونا.



فيما أعلنت الكويت، الأحد، الامتناع عن استقبال الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا. ووفق حساب "الطيران المدني" الكويتي عبر حسابه بتويتر: "بناء على تعليمات السلطات الصحية تمت إضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها إلى الكويت"، دون الإشارة لمدة الحظر.



من جانبه أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم السبت أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد. وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد-19 في لندن والمناطق المجاورة وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد.



فيما ستؤدي قيود السفر إلى تفاقم مشكلات المملكة المتحدة التي ستخرج نهائياً من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد فترة انتقالية هذا العام. ولم تتوصل لندن وبروكسل حتى الآن إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، مما زاد من احتمال حدوث فوضى في حركة البضائع.



بلجيكا تحظر خدمات الطيران

من جانبه نقل تلفزيون (في.آر.تي) عن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو قوله إن الحظر المفروض على الرحلات الوافدة من بريطانيا يشمل خدمات يوروستار عبر نفق القنال وسيصبح ساري المفعول لمدة 24 ساعة على الأقل من منتصف ليل اليوم الأحد.



كما أضاف التلفزيون أن بلجيكا على اتصال أيضاً بفرنسا بشأن المسافرين القادمين من بريطانيا.



في حين منع الأمر الإيطالي قدوم أي رحلات جوية من بريطانيا وحظر على أي شخص مر عبر الأراضي البريطانية خلال 14 يوماً مضت دخول إيطاليا. وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن الرحلات المغادرة إلى بريطانيا لن تتأثر للسماح لمن يعيشون هناك بالعودة إلى بلادهم.



كما قالت الحكومة الهولندية إنها حظرت الرحلات الجوية التي تقل ركاباً من المملكة المتحدة اعتباراً من اليوم الأحد وستظل القيود سارية حتى الأول من يناير/كانون الثاني.



في حين نقلت صحيفة بيلد عن مصادر حكومية قولها إن ألمانيا تريد حظر جميع الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة اعتباراً من منتصف الليلة وحتى السادس من السادي من يناير/ كانون الثاني 2020..



الطيران في الاتحاد الأوروبي

فيما نقلت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) عن وزارة الصحة قولها إن النمسا تعتزم أيضاً حظر الرحلات الجوية من بريطانيا.



حيث قالت حكومة إسبانيا إنه في ظل تحركات بعض شركائها في الاتحاد الأوروبي، فقد طلبت من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي استجابة منسقة لمواجهة الوضع الجديد.



كما قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن المفوضية والمجلس على اتصال بالدول الأعضاء لتنسيق الجهود في هذا الشأن.



المصدر: وكالات