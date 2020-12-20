فرنسا تفرض حظرا على دخول جميع القادمين من بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 11 دقيقة

بعد سلسلة خطوات اتخذتها عدة دول بشأن السفر من وإلى بريطانيا اليوم الاحد بعد انتشار سلسلة جديدة من كورونا أثارت رعب العالم من أن تكون أشد خطرا، أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إن بلاده ستفرض حظرا لثمان وأربعين ساعة على دخول جميع القادمين من بريطانيا، بما في ذلك شركات الشحن البري أو الجوي أو البحري أو عبر السكك الحديدية، ابتداء من مساء اليوم الأحد.

وكانت قد أعلن متحدث باسم الحكومة الالمانية اليوم أن المانيا ستحد من عدد الرحلات مع بريطانيا وجنوب إفريقيا إثر ظهور سلالة جديدة من كوفيد-19 في البلدين.

واوضح في بيان أن قواعد محددة في هذا الصدد يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وكذلك أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية عبر حسابها على تويتر أنها أضافت المملكة المتحدة إلى قائمتها للدول العالية الخطورة مما يعني حظر كل الرحلات الجوية الآتية منها.

ويذكر أن في آب، حظرت الكويت الرحلات التجارية إلى 31 دولة اعتبرتها عالية الخطورة بسبب انتشار فيروس كورونا فيها.